Ritorna la Premier League, turno cuscinetto per Liverpool e City?

La Premier League sta finalmente tornando. Liverpool e City pronte a riprendere il loro testa a testa: il calendario non sembra preoccupare

È finalmente giovedì. Vuol dire soltanto che mancano solo due giorni alla ripresa della Premier League. Liverpool e Manchester City hanno giocato e dominato le prime partite della stagione, eccezion fatta per un X col Tottenham in cui i ragazzi di Guardiola sono incappati.

Il prossimo turno vede due partite sulla carta facili per entrambe le compagini. I Reds se la vedranno ad Anfield col Newcastle, i Citizens saranno in casa del Norwich. Apparentemente nessun problema per entrambi, ma la Premier chissà cosa può riservare. È questo che la rende il campionato più bello del mondo.