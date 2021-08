Ritorno Ribery, Kahn chiude: «Bayern Monaco non interessato»

In conferenza stampa, l’ex portiere del Bayern Monaco ha chiuso la porta al possibile ritorno di Franck Ribery, al momento svincolato

Se solo fino a qualche ora fa il suo ritorno al Bayern Monaco sembrava cosa fatta, per Franck Ribery la situazione è già cambiata. Il francese, rimasto svincolato dopo l’addio dato alla Fiorentina dopo due anni passati in Italia, non è nel mirino della società bavarese.

«Ribery? Non siamo interessati a un suo ritorno nonostante le voci che girano». Con queste poche parole in conferenza stampa, l’ad Oliver Kahn ha chiuso subito la porta alla seconda avventura dell’esterno transalpino in quel di Monaco di Baviera.