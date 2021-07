La rivelazione di Thauvin: «Maldini mi ha fatto un’offerta a gennaio»

Il nuovo centrocampista del Tigres de Monterrey Florian Thauvin ha svelato un interessante retroscena di calciomercato

«Abbiamo parlato con il Milan da settembre. Ho ricevuto un’offerta da Paolo Maldini a gennaio, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande proposta, ma ne ho ricevute altra anche da Lione e Atletico Madrid. Successivamente è arrivato il Tigres e tutto è stato deciso. Non mi piace parlare di soldi, non sono in Messico per questo, ma anche in Francia, Spagna e Italia mi offrivano parecchi soldi. Se avessi voluto giocare per soldi sarei andato in Cina o in Arabia Saudita. Qui in Messico ho tutto per essere felice: giocare a calcio, i tifosi, un grande club, vincere dei titoli, qui ho tutto».