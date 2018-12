River-Boca al Bernabeu ma non sarà presente Cristiano Ronaldo

In Spagna scrivono che l’attaccante della Juventus non sarà in tribuna per la tanto attesa finale di Copa Libertadores

Lionel Messi ovviamente sì. Cristiano Ronaldo ovviamente no. Secondo la stampa spagnola sarà opposta la decisione dei due fuoriclasse di presenziare al Bernabeu per la finale di Copa Libertadores. Secondo il celebre quotidiano “AS”: «Non è ancora pronto per tornare al Bernabeu. Il suo trasferimento dal Real alla Juve ha in qualche modo inciso nei rapporti e questo condiziona tutto. Cristiano sarebbe felice di assistere alla partita, di accettare l’invito della Federazione spagnola e sedersi accanto a Messi in tribuna, ma non sarà così».