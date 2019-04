Follia di un tifoso del River Plate: si tatua un codice QR per rivedere i gol della finale di Copa Libertadores

Spesso, i tifosi più accaniti si tatuano sulla loro pelle beniamini, loghi e mascotte della loro squadra del cuore. Ma un tifoso del River Plate ha avuto un’idea senz’altro più originale. Il tifoso argentino avrebbe infatti deciso di tatuarsi un QR code per rivivere a sua discrezione l’ormai storica finale di Copa Libertadores.

Quella finale fu vinta per 3-1 dal River Plate contro gli acerrimi rivali del Boca Juniors, al Santiago Bernabeu di Madrid. Sicuramente il tifoso ha avuto un’idea creativa per commemorare una grande partita, ma dovrà sperare in eterno che il video non venga mai cancellato da Youtube.