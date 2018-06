Gianluca Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato a 360 gradi: dal Var ai Mondiali passando per Orsato

Nel giorno in cui inizia il Mondiale, La Gazzetta dello Sport non poteva che dar voce a chi a arbitrato l’ultima finale della Coppa del Mondo, Gianluca Rizzoli. L’attuale designatore arbitrale per la A adesso ne parla così: «Certo, il campo manca tantissimo, specie in momenti simili. Però è splendido uguale condividere le emozioni in un’altra veste: nel 2014 chiamavo io, ora rispondo». Ci sarà comunque qualcun altro a tenere alto l’onore italiano: «Fa piacere ed è una gratificazione per il lavoro svolto. Pure sulla Var siamo all’avanguardia: non è un caso che per la gara inaugurale ci siano ai monitor Irrati e Orsato. Orsato potrebbe prendersi una rivincita al Mondiale, fare la finale da Var. Sarebbe un giusto riconoscimento alla sua professionalità».

Quindi il pensiero corre al Var: «Cercheremo d’intervenire con più uniformità, quando la scelta dell’arbitro in campo non è supportabile. Per chiarire: un contatto anche minimo fa rientrare l’episodio tra quelli interpretabili e allora resta la decisione live. Se invece si basa su qualcosa che le immagini smentiscono, è tempo di Var». Due, inoltre, le nuove proposte presentate all’Ifab: richiesta del Var da parte degli allenatori e uso della tecnologia sui secondi gialli. Anche se è difficile che, al momento, vengano accolte. Il calcio corre veloce, i cambiamenti sono all’ordine del giorno.