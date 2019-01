Robben e Valencia si offrono all’Inter: la posizione nerazzurra

Ennesimo colpo a costo zero per l’Inter. Arjen Robben e Luis Antonio Valencia si sono proposti ma non convincono

L’Inter punta il mercato degli svincolati. Pochi innesti ma di qualità e possibilmente a basso costo per poi puntare tutto su un vero e propio top player per il centrocampo come ad esempio Luka Modric o Toni Kroos. L’Inter ha in pugno Diego Godin, difensore centrale dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto con i Colchoneros ma sonda il mercato alla ricerca di ulteriori innesti low cost. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse dei nerazzurri per Arjen Robben e per Luis Antonio Valencia. I due esterni andranno via in scadenza e sono stati proposti all’Inter.

«E’ bello sapere che alcuni club sono interessati alle mie prestazioni. Il futuro è ancora incerto, aspettiamo. Anzi voglio aspettare e concentrarmi sul tornare in forma per il Bayern Monaco. Non so quando ma dovrò prendere una decisione, non aspetterò fino al termine della stagione» ha detto l’olandese. Il giocatore è stato effettivamente proposto all’Inter, ma il suo non è un nome caldo, non convince i nerazzurri così come quello di Luis Antonio Valencia, ecuadoriano in scadenza (ma con clausola di rinnovo aperta) con lo United.