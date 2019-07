Rocco Commisso dagli USA: «Riporterò la Fiorentina dove merita»

Deciso e agguerrito. Rocco Commisso è pronto a iniziare la sua prima stagione da patron della Fiorentina, ecco le sue parole dagli USA

Dagli Stati Uniti Rocco Commisso ha parlato a Radio 1, la Fiorentina in questo momento è in cima ai suoi pensieri. «Ho imparato a fare le cose in fretta e a prendermi dei rischi, l’opportunità della Fiorentina si è concretizzata in due settimane e mezzo. Mi sono preso alcuni rischi. Però per avere risultati ci vuole tempo, lavorerò per riportare la Fiorentina dove merita.

Pallotta ha problemi con lo stadio a Roma? Questi problemi non fanno bene all’Italia, i tempi sono troppo lunghi. Voglio aiutare, non si possono aspettare cento anni ogni volta».