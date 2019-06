Rodrigo Manchester City: perché Guardiola lo ha voluto

Rodrigo sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Lo spagnolo ha uno stile che si può esaltare con Guardiola

Il Manchester City pagherà la clausola di Rodrigo Hernandez, come riferito dai media spagnoli. Dopo una grande stagione all’Atlético Madrid, il centrocampista iberico è pronto a misurarsi in un contesto diverso, più palleggiatore e meno difensivo.

L’ex Villarreal viene reputato come l’erede ideale di Sergi Busquets. Si tratta di un vertice basso con doti tecniche impressionanti, bravissimo a giocare sul corto e ad aiutare la squadra nella prima costruzione. Come se non bastasse, ha pure grandi qualità in fase di non possesso.