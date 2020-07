Roma, 2020 da incubo: ora Fonseca deve invertire la rotta

La Roma è chiamata a un’immediata inversione di tendenza per ottenere un posto in Europa League: il dato che spaventa Fonseca

La Roma sta attraversando uno dei momenti più critici della stagione, frutto delle tre sconfitte consecutive rimediate contro Milan, Udinese e Napoli. Un macigno che costringe la squadra giallorossa a riprendersi, e in fretta, per non veder sfuggire il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

La qualificazione alla prossima Europa League è alla portata, ma occorre un immediato cambio di rotta. A partire dal tecnico Paulo Fonseca, il quale dovrà lavorare sulla testa dei calciatori per abbellire questo 2020 di delusioni: nella classifica dell’anno solare, infatti, la Roma sarebbe quindicesima.