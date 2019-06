Roma, accelerata per Veretout. Si prova ad anticipare la concorrenza

La Roma punta forte di Veretout: i capitolini hanno accelerato sul giocatore per sbaragliare la concorrenza di Milan e Napoli

Jordan Veretout è un nome che piace tanto dalle parti di Roma. Per tale motivo i giallorossi sono in pressing e puntano ad accelerare la trattativa per sbaragliare la concorrenza, come fa sapere Niccolò Ceccarini di TMW. .

Molto serrata, poiché Napoli e Milan rimangono sempre interessate al calciatore. I capitolini provano l’affondo per regalare a Fonseca il tanto atteso rinforzo a centrocampo.