Roma, Alderweireld è più lontano. C’è l’ipotesi rinnovo col Tottenham

Roma, si allontana Alderweireld. Il Tottenham non vuole perderlo a zero nel 2020 e avanzerà un discorso per il rinnovo contrattuale

Il matrimonio tra la Roma e Toby Alderweireld non sembra destinato a compiersi. Nonostante continui a essere il preferito della dirigenza, l’alto prezzo del cartellino complica il tutto. Nella giornata di giovedì è scaduta la clausola di 28 milioni, per cui adesso è il Tottenham ad avere il coltello dalla parte del manico.

Inoltre, fa sapere la testata inglese Mirror, gli Spurs starebbero pensando a un rinnovo contrattuale per il belga. L’attuale accordo scadrà nel 2020 e il club di Premier League non ha intenzione di perdere il giocatore a zero.