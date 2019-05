La Roma vaglia il nome dell’ex Arsenal Arsene Wenger tra i candidati alla panchina della prossima stagione. In lista pure Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk) e Laurent Blanc

Non si hanno ancora notizie certe circa il futuro della panchina della Roma per la prossima stagione: tante al momento le voci, davvero poche le certezze. Dopo il rifiuto di Antonio Conte e quello più che probabile di Maurizio Sarri (vicino alla conferma con il Chelsea), si era fatto strada il nome di Gian Piero Gasperini, a sua volta però vicino alla permanenza sulla panchina dell’Atalanta, specie in caso di qualificazione alla Champions League e di vittoria della Coppa Italia. Per il Corriere dello Sport allora i giallorossi nelle ultime ore avrebbero provato a sondare nomi nuovi: tra questi è particolarmente intrigrante quello di Arsene Wenger. Il francese, libero da un anno circa dopo l’addio all’Arsenal, ha già dichiarato di essere pronto a tornare in panchina e vanterebbe ottimi rapporti con Franco Baldini, consulente di James Pallotta, che avrebbe incontrato a Londra nei giorni scorsi.

Tra le possibilità che la Roma starebbe vagliando, ci sarebbero poi un altro paio di alternative che portano direttamente all’estero: la prima sarebbe quella di Paulo Fonseca, allenatore portoghese reduce da ottimi risultati alla guida dello Shakhtar Donetsk, la seconda invece a Laurent Blanc, tencico senza squadra da ormai circa tre anni dopo la parentesi al Paris Saint-Germain. Da non trascurare ancora una volta a questo punto anche l’ipotesi di permanenza del traghettatore Claudio Ranieri in giallorosso.