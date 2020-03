Roma, ancora non tramonta l’ipotesi operazione per Diawara: la situazione

Roma, non tramonta ancora del tutto l’ipotesi operazione chirurgica per Diawara: il guineano deciderà al termine dell’isolamento

Questo stop forzato potrebbe cambiare le carte in tavole per quanto riguarda la situazione di Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma, infortunatosi lo scorso gennaio al menisco, era in procinto di rientrare prima che tutto fosse fermato per l’emergenza sanitaria, dopo aver risposto bene alla terapia conservativa.

Tuttavia, evidenzia La Repubblica, il guineano sta ancora pensando a un possibile intervento chirurgico per sistemare del tutto la situazione al termine della quarantena. In quel caso salterebbe la restante parte di campionato.