Roma Arabia Saudita, Dybala riposa, Lukaku gioca

La Roma vola questa sera in Arabia Saudita per un’amichevole contro l’Al-Shabab: De Rossi costretto a schierare una formazione credibile

Questa sera la Roma volerà in Arabia Saudita per l’amichevole prevista per domani con l’Al-Shabab. Un impegno che, come riportato dal Corriere dello Sport, De Rossi avrebbe volentieri evitato. Anche perchè il tecnico giallorosso, alle prese con l’emergenza continua degli infortuni – saliti a 10 con Spinazzola – ha l’obbligo di schierare una formazione che il quotidiano romano definisce “credibile”: se da una parte c’è l’ok a non schierare calciatori a rischio, come Dybala, non può nemmeno mettere in campo metà primavera.

In particolare l’attenzione dei sauditi è per Romelu Lukaku: l’attaccante rimane un obiettivo di mercato e De Rossi è caldamente invitato a farlo giocare almeno più di mezzora. La squadra intanto, per minimizzare le fatiche del viaggio, si è allenata questa mattina a Trigoria. Partenza in serata e ritorno previsto subito dopo la partita, con l’arrivo a fiumicino per la primissima mattinata di giovedì. Intanto, mentre l’amichevole ha generato nel paese saudita un interesse modesto, ma già superiore alle semifinali di Supercoppa Italiana, in Italia è stata completamente snobbata dai broadcaster e probabilmente verrà trasmessa sui canali ufficiali del club.