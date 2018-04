Roma, Baldissoni al Champions Impact: «La squadra nasce per identificarsi con la città»

Durante il convegno Champions Impact tenutosi presso la LUISS, è intervenuto anche il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni a proposito del significato della squadra per la città

Questa sera la Roma è chiamata ad un’impresa quasi impossibile contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di Champions League. In mattinata però si è tenuto il convegno Champions Impact, presso l’università capitolina della LUISS. Al convegno ha preso parte anche Mauro Baldissoni, direttore generale dei giallorossi, spiegando il significato della squadra per la città. Queste le sue parole: « Per la Roma vale tantissimo l’identificazione con un certo tessuto sociale. L’impatto che la squadra ha sull’intera città è incredibile. Per esempio sia Marino che Alemanno, due sindaci lontani dal mondo del calcio dissero che se la squadra non vince, qui non lavora nessuno».

« La Roma nasce per identificarsi con la città» ha poi proseguito Baldissoni « Per questo motivo i colori societari sono gli stessi del comune. La nostra intenzione è di legare una parte del turismo urbano proprio alla squadra di calcio. Come già accade proprio a Barcellona». Infine due parole anche sul tanto chiaccherato tema dello stadio di proprietà: « Stiamo aspettando entro la fine di questa settimana l’approvazione della variante urbanistica. Una volta ottenuta potremo proseguire con il progetto». Molti temi affrontati da Baldissoni in un’esaustiva analisi quello che è la Roma per la sua città.