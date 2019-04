Roma, Batistuta: «Zaniolo, è inutile che resti! Faccia ciò che si sente»

Secondo Batistuta, Zaniolo non deve sentirsi obbligato a restare a Roma. Ecco il consiglio di Batigol al talentino giallorosso

Gabriel Omar Batistuta ha parlato di Nicolò Zaniolo. Il campione argentino ha aperto alla cessione del trequartista giallorosso, oggetto del desiderio di moltissimi top club europei, con il Bayern Monaco in prima fila.

Ecco le parole di Batistuta:«Tra rimanere alla Roma o andare via conta molto cosa vuole lui. Se ha voglia di giocarsi la carriera per una maglia, deve fare quello che sente perché se resta alla Roma solo perché i tifosi lo vogliono non funziona».

Zaniolo è certamente uno dei giovani italiani più promettenti. Tuttavia, se la Roma non saprà offrire al giocatore i giusti stimoli, a cominciare dall’accesso alla Champions League, il numero 22 potrebbe salutare il club dopo appena una stagione per vestire maglie più prestigiose.