Roma Bologna, arbitra Guida. Il bilancio dei giallorossi col fischietto

Roma Bologna, arbitra Guida di Torre Annunziata. Ecco il bilancio della squadra giallorossa col fischietto campano

Roma-Bologna, in programma domani sera allo Stadio Olimpico, sarà diretta da Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Di Ioro e Imperiale. Al Var, invece, agirà Irrati.

Il campano ha diretto la Roma per 19 volte con uno parziale di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. In questa stagione Guida ha già arbitrato la Roma in tre occasioni: nel pareggio con la Lazio, nella vittoria esterna sul campo del Verona e nella sconfitta casalinga rimediata contro la Juve.