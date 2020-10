Roma, Borja Mayoral: «Molto sorpreso per la sconfitta del Real, spero vinca El Clasico»

Borja Mayoral, nuovo attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys

Borja Mayoral ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys. Le sue parole.

«Purtroppo non conosco ancora la lingua italiana, ma ciò che posso dire è che per un attaccante è difficile giocare in Italia perché le difese sono molto forti. Non vedo l’ora di giocare in campionato con questa maglia. Gioco per fare gol e non vedo l’ora di segnare anche in Europa. Real Madrid? Sono molto sorpreso per la sconfitta del Real, è difficile vederli perdere ma spero riusciranno a far meglio nel weekend contro il Barcellona»