Roma, buone notizie per Fonseca. Mkhitaryan torna a disposizione

Roma, dall’allenamento odierno buone indicazioni per Fonseca. Il tecnico ha potuto lavorare con Mkhitaryan in gruppo

Nella settimana di preparazione verso la gara contro il Bologna, in mezzo a tante difficoltà, una buona notizia per Fonseca. Nell’allenamento odierno a Trigoria il tecnico della Roma ha avuto a disposizione in gruppo, seppur parzialmente, Mkhitaryan.

Segno di come il recupero dell’armeno sia quasi al completo. Con tutta probabilità sarà almeno convocato per la sfida di venerdì sera all’Olimpico. Il resto della squadra si è divisa tra palestra e campo. Proseguono i lavori di recupero per Diawara, Zappacosta e Zaniolo.