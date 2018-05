Roma, senti Cengiz Under: «Voglio essere come Totti»

Già finito nel mirino dei top club europei, Cengiz Under ambisce al massimo: diventare una leggenda di Roma, proprio come Francesco Totti

Tra le rivelazioni della stagione della Roma, Cengiz Under si è raccontato ai microfoni di TFR Sport. Ecco le parole dell’esterno offensivo giallorosso: «E’ stata una stagione positiva: scegliere la Roma è stata una delle decisioni migliori che potessi prendere. Sono molto felice qui, credo di poter fare ancora meglio nella prossima stagione». Continua l’esterno offensivo arrivato in estate dal Basaksehir: «La Roma è uno dei club più grandi in Italia e nel mondo: sono davvero felice di giocare qui. Ogni volta che gioco, mi emoziono quando i tifosi urlano il mio nome dopo un gol».

Continua Cengiz Under, ringraziando il tecnico Eusebio Di Francesco: «Di Francesco ha avuto sempre molta fiducia in me: mi ha aiutato anche quando passavo momenti duri durante gli allenamenti tattici. Mi ha fatto giocare dal 1’ per tre partite consecutive ed ho iniziato a segnare. Dopo quelle partite ho guadagnato autostima e ho segnato ancora di più». Infine, una battuta su Francesco Totti:«Prima di venire qui ho visto almeno dieci volte l’addio di Francesco Totti. Quando lo vedo a Trigoria sorrido e mi emoziono: io voglio essere come lui e spero di diventare una grande leggenda proprio come lui».