Roma, la Ceo: «No alla Superlega, ma il progetto dei Friedkin...»

Le parole di Lina Souloukou, CEO della Roma, sul futuro e il progetto del club giallorosso. Tutti i dettagli in merito

Lina Souloukou, CEO della Roma, ha parlato al Financial Times del futuro del club giallorosso.

SUPERLEGA – «Siamo aperti a riforme e inclusività, ma sempre all’interno delle strutture tradizionali del calcio europeo».

PROGETTO FRIEDKIN – «La famiglia Friedkin è qui per restare, per loro la Roma non è solo business. Sono veramente fedeli al loro impegno verso i tifosi e sono sempre stati molto rispettosi della storia del club. La famiglia Friedkin si considera custode di un’istituzione amata dai tifosi, e vuole renderla sostenibile e più forte».

STADIO – «Stiamo lavorando molto a stretto contatto con il Comune e altri soggetti interessati. È davvero importante avere uno stadio che sia la casa dei tifosi. Quanto la Roma significhi nella loro vita quotidiana è qualcosa che si sente solo quando si vive in questa grande città».