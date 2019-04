Roma, Nzonzi verso la cessione: ecco la sua probabile destinazione

Il centrocampista della Roma, Steven Nzonzi, dopo la brutta stagione disputata, potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato

Una stagione contrassegnata da più ombre che luci per Steven Nzonzi, che alla Roma non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento e si è spesso reso protagonista di gravi errori in mezzo al campo.

La società giallorossa starebbe quindi pensando di cedere il giocatore già al termine della stagione, a fronte naturalmente di un’offerta congrua. Sulle tracce del centrocampista, secondo il Daily Star, ci sarebbe l’Arsenal, pronto a regalarlo ad Unai Emery. Il tecnico spagnolo l’aveva già allenato ai tempi del Siviglia e ci sono tutti i presupposti per un atto secondo tra i due. La cifra fissata dalla Roma è di 26 milioni di euro, che potrebbero essere accettati dal club inglese.