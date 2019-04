Roma, chi parte in caso di mancata qualificazione in Champions League

Dagli esuberi ai delusi, ecco chi è pronto a fare le valigie se la Roma non raggiunge l’obiettivo stagionale

La Roma sta vivendo il momento più tragico della sua stagione. Dopo la debacle contro il Napoli, il clima nello spogliatoio è decisamente peggiorato. Claudio Ranieri dovrà compiere un miracolo per portare il club in Champions League, ma la strada è tremendamente in salita. Qualora l’obiettivo dovesse sfumare, molti giocatori sarebbero pronti ad andare via.

Il rischio di una rivoluzione in casa Roma è concreto. Chi quasi certamente saluterà i giallorossi è Edin Dzeko: l’attaccante ha fortemente deluso le aspettative dei tifosi, ed è pronto a vestire la maglia dell’Inter. Anche Javier Pastore ha vita breve in maglia giallorossa: il fantasista argetino non ha lasciato il segno, la conferma per lui è lontanissima.

Altri giocatori possono dire addio alla Roma per approdare in club più ambiziosi. Kostas Manolas è il primo ad avere le valigie in mano, anche in ragione di alcuni attriti con gli altri membri dello spogliatoio, da quel che si dice. Ma il rischio più grande per il club è quello di poter perdere in estate pezzi pregiati come Stephan El Shaarawy, Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini. Il discorso vale soprattutto per l’ex nerazzurro: in caso di un’offerta irrinunciabile da parte di una squadra impegnata in una competizione europea, difficilmente la Roma potrebbe bloccarlo.