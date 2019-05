Secondo quanto riferito da L’Equipe anche la Roma punterebbe a José Mourinho per la panchina in vista dell’anno prossimo: il portoghese non avrebbe chiuso al ritorno in Italia

Con Antonio Conte sempre più vicino all’Inter (come riportato stamane da più indiscrezioni), la Roma deve tornare a guardarsi intorno in vista della prossima stagione per la scelta del nuovo allenatore. Stando a quanto riportato stamane da L’Equipe l’ultimo nome preso in esame dalla società giallorossa sarebbe assolutamente clamoroso: José Mourinho. Il tecnico portoghese, libero dopo la fine dell’esperienza al Manchester United, sarebbe già stato avvicinato dal club capitolino, così come dal Paris Saint-Germain (in questo momento l’unica altra alternativa in campo) e non avrebbe chiuso la porta alla possibilità di tornare ad allenare in Italia, seppure in club differente dall’Inter.

Lo Special One avrebbe però posto una grossa pre-condizione necessaria per poter quantomeno valutare l’offerta romanista: la qualificazione alla Champions League (al momento possibile, ma non semplicissima). Ironia della sorte, Mourinho potrebbe rilevare alla Roma Claudio Ranieri, attualmente traghettatore, con cui in passato è stato già protagonista di più polemiche, che aveva già sostituito anni fa al Chelsea e con cui a sua volta condivide un passato sulla panchina nerazzurra.