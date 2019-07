Roma, nuovi contatti per Hysaj: le novità dal mercato

La Roma non molla la pista per Hysaj. Il terzino albanese continua a piacere molto a Petrachi: ecco le ultime novità

Il nome di Elseid Hyaj continua a circolare in ambiente giallorosso. Da tempo il club capitolino ha messo gli occhi sul terzino albanese, che è in uscita dal Napoli, come dichiarato da lui stesso dopo la fine della stagione.

Come spiega il giornalista Nicolò Schira, continuano i contatti tra l’entourage del terzino e la Roma. Per farlo partire, il club azzurro chiede 20 milioni. Petrachi è disposto ad offrire la cifra richiesta, ma prima deve cedere Karsdorp, che vorrebbe tornare al Feyenoord, anche se al momento non c’è accordo sulla soluzione (gli olandesi vorrebbero un prestito gratuito).