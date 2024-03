Roma, De Rossi: «Champions? Non faccio promesse, ma...»

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, in vista della ripresa della Serie A. Tutti i dettagli

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato all’evento per i membri del Business Club presso il Fulvio Bernardini.

PAROLE– «L’impatto visivo del marchio Roma in giro per il mondo è importantissimo. La Roma è una cosa che ti porti dentro. Trigoria è diventato un centro sportivo all’avanguardia. Un giocatore qui non ha alibi, ha tutto quello che serve per essere perfetto. In un contesto come questo di Trigoria non può che trovarsi a suo agio. Tutto questo grazie all’impegno della proprietà, all’attenzione e agli investimenti della famiglia Friedkin. Champions? Non mi piace mai fare promesse, si potrebbe dire che avremo sempre grinta, ma è una frase fatta. Vorrei che ai miei giocatori alla Roma non mancasse mai il coraggio, ecco. Ho sempre saputo che avrei fatto questo lavoro. Qui il trasporto emotivo è diverso, ho quarant’anni di storia alle spalle, ma il mio approccio alla professione era lo stesso anche alla Spal».