Roma, il Decreto Dignità di fa perdere 15,5 milioni: ecco il motivo

Il Decreto Dignità vieta la pubblicità di scommesse e gioco d’azzardo. La Roma è alla ricerca di un nuovo sponsor

La Roma dovrà presto correre ai ripari visto che il Decreto Dignità emanato dal governo le farà perdere 15,5 milioni di euro a partire dalla stagione 2019/20 dove a bilancio la perdita sarà 4,5 milioni.

La perdita è frutto dell’annullamento dell’accordo di sponsorizzazione con Betway per il kit di allenamento. Come informa il sito Calcio&Finanza, il nuovo decreto legge ha introdotto restrizioni in materia di pubblicità per scommesse e giochi d’azzardo e così l’accordo tra Roma e Betway è decaduto. Il club è già a lavoro per trovare un nuovo sponsor per il kit di allenamento.