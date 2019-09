Roma, Diawara: «Fonseca arrabbiato. Bologna? Sono pronto»

Il centrocampista della Roma Diawara commenta in zona mista la vittoria contro il Basaksehir

Il centrocampista della Roma Amadou Diawara commenta in zona mista la vittoria contro il Basaksehir: «Mi trovo bene con Fonseca, il suo gioco è fatto per me. È importante non subire gol, siamo contenti. Non era semplice perché di fronte avevamo una squadra forte».

Il giallorosso continua: «Fonseca era arrabbiato per il primo tempo. Bologna? Posso giocare, sto bene fisicamente e ogni giorno mi alleno per farmi trovare pronto».