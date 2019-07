Roma, domani a Trigoria incontro con l’agente di Veretout per chiudere

Roma, in programma domani a Trigoria un incontro tra Petrachi e l’agente di Veretout. Si prova a chiudere col giocatore francese

Prosegue forte il pressing della Roma su Jordan Veretout. Petrachi vuole regalare a Fonseca il centrocampista promesso e il francese rimane il preferito. Il d.s. preme per accelerare definitivamente, per questo è in programma un incontro con Mario Giuffredi.

L’agente del giocatore e la società si incontreranno domani nel primo pomeriggio a Trigoria e, secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, si proverà a chiudere. L’obiettivo è di trovare l’accordo definitivo col giocatore per poi trattare con la Fiorentina.