Roma, doppio assalto: le strade portano a Higuain e Alderweireld

La Roma non molla la pista Higuain e continua a seguire il difensore Alderweireld. Contatti in corso per i due

La Roma ha bisogno di un difensore e di un centravanti: i sogni giallorossi sono Toby Alderweireld e Gonzalo Higuain. Secondo La Gazzetta dello Sport, contatti vivi per i due calciatori.

Oggi il CEO Fienga sarà a Londra per il bond ma anche per il difensore (il Tottenham chiede almeno 25 milioni). In settimana invece Petrachi avrà un confronto con Nicolas, fratello e agente di Higuain: potenziale affare da 20 milioni in 4 anni per il giocatore più 36 per la Juventus.