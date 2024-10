Roma, Dovbyk in dubbio per il Torino: problema al ginocchio, le condizioni

Le ultime sulle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, in vista della sfida di Serie A contro il Torino

C’è preoccupazione in casa Roma sulle condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino non è infatti al massimo e potrebbe saltare la gara di oggi contro il Torino per precauzione. L’ex Girona soffre per un fastidio al ginocchio, nonostante nel corso della giornata di ieri si è regolarmente allenato con il gruppo.

L’ucraino dovrebbe provare a stringere i denti ed è stato in ogni caso convocato da Ivan Juric. La volontà del calciatore sembra quella di voler scendere in campo, ma sarà lo staff medico dei giallorossi a decidere sul da farsi.