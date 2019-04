Roma, Dzeko a riposo: scatta l’ora di Schick. Il prato di Marassi evoca dolci ricordi

Secondo Sky domani può restare fuori un acciaccato Dzeko, con Schick che dovrà sostituirlo proprio contro la squadra che lo ha lanciato

Arrivato per 42 milioni nell’Agosto del 2017, Patrik Schick alla Roma non ha mai entusiasmato i tifosi. Troppe le aspettative e troppe le prestazioni non all’altezza che lo hanno trasformato da oggetto del desiderio a oggetto misterioso. Domani potrebbe avere un’altra occasione, proprio sul campo che l’ha visto crescere e contro la squadra che l’ha lanciato, a Marassi contro la Sampdoria. In blucerchiato in una stagione colleziona 35 presenze e 13 reti tra campionato e Coppa Italia, prendendosi gli applausi e guadagnandosi il salto di qualità.

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni di Sky Sport, Edin Dzeko domani dovrebbe essere tenuto a riposo e al suo posto giocherà proprio Schick che dovrà cercare di ritrovare il talento perduto proprio a Marassi.