Roma, Dzeko chiede scusa, ma non evita la multa: in dubbio per il Napoli

Roma, dopo la lite negli spogliatoi Dzeko si scusa con El Shaarawy, ma non evita la multa. In dubbio per il Napoli, per un affaticamento

Segnali di schiarita in casa Roma. Si era toccato il fondo dopo la partita con la SPAL, con una sconfitta e la lite tra Dzeko e El Shaarawy. Il bosniaco ieri, negli spogliatoi, ha chiesto scusa ai compagni, e soprattutto all’italo egiziano che ha apprezzato, stringendogli la mano.

Pace fatta allora, ma la società non ha gradito lo screzio e ha deciso di multare solo il bosniaco. Dzeko resta in dubbio anche per il big match di domenica contro il Napoli: tornato affaticato dalla nazionale, Ranieri non vorrebbe rischiarlo se non sarà al 100%.