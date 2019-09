Roma, Dzeko promuove Mkhitaryan: «Felice sia arrivato»

Roma, Dzeko affronta Mkhitaryan e promuove il suo arrivo nella Capitale: «Spero ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi»

Direttamente dal ritiro della Bosnia, l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha commentato in conferenza stampa l’arrivo in giallorosso di Mkhitaryan, suo prossimo avversario in nazionale. Ecco le dichiarazioni:

«Sono molto contento del suo arrivo alla Roma. Dalla Premier League alla Serie A è un cambiamento enorme. Mkhitaryan non avrà problemi ad adattarsi alla Serie A. Come compagni, lo aiuteremo ad adattarsi facilmente. Spero ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi».