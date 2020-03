Roma, Dzeko ricorda la Champions: «Semifinale? Potevamo far meglio»

Roma, Dzeko ricorda in maniera amara il doppio confronto col Liverpool in Champions: «Avremmo potuto fare meglio»

Tanti ricordi positivi per Edin Dzeko con la maglia della Roma, ma ne emergono anche di meno piacevoli. Come quello della semifinale del 2018 in Champions League disputata contro il Liverpool e persa, nel doppio confronto, per una sola rete. L’analizza così il bosniaco durante la sua intervista a Theathletic.com:

«Abbiamo regalato loro la prima partita, concedere 5 gol fu amaro per noi. Forse è stato per la pressione, non lo so. Dopo il primo gol cambiò qualcosa, sembrammo quasi non pensare al ritorno, al fatto che avevamo due partite. E poi, dopo aver perso 5-2… i nostri tifosi ci sostennero comunque in quel modo. Forse ci diede ancora più forza per provare a fare meglio. Un gol fa la differenza. Ricordo il secondo tempo del ritorno, non passarono mai la metà campo. Li pressammo e giocammo molto bene. Mi rimarrà come un qualcosa che avremmo potuto fare meglio».