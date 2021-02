Roma, Dzeko titolare contro il Braga con vista sul Milan

L’ex capitano della Roma Edin Dzeko sarà titolare questa sera in Europa League contro il Braga e potrebbe esserlo anche contro il Milan domenica

Come in occasione della gara di andata, il tecnico della Roma Paulo Fonseca schiererà Edin Dzeko titolare questa sera in Europa League contro il Braga.

Secondo Corriere dello Sport è prevista una staffetta fra il bosniaco e Borja Mayoral in quanto non è da escludere che Dzeko possa ritrovare una maglia da titolare anche in campionato partendo dal primo minuto domenica sera contro il Milan.