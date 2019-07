Roma, ecco la maglia da trasferta 2019/2020 – FOTO

La Roma ha presentato ufficialmente la maglia che i giocatori useranno per le gare in trasferta nella stagione 2019-2020 – FOTO

La Roma ha annunciato ufficialmente sui suoi canali social quale sarà la maglia da trasferta che i giocatori giallorossi utilizzeranno per la stagione 2019-2020.

Come per la prima maglia vi è un richiamo alle saette che sulle divise casalinghe è accennato sui bordi delle maniche e sul colletto. Qui, invece, una saetta giallorossa taglia in due la maglia offrendo un colpo d’occhio davvero gradevole.