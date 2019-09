Mkhitaryan si presenta al pubblico della Roma. Ecco le prime dichiarazioni dell’esterno che vestirà la maglia dei giallorossi

Mkhitaryan pronto a una nuova avventura in Serie A: il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale della Roma. Ecco le sue parole.

«Arrivare in un club come la Roma è una grande opportunità, un nuovo capitolo da aprire nella mia carriera. So di che tipo di club si tratta e sono sicuro che raggiungeremo dei grandi risultati insieme».