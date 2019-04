Roma, emergenza difesa per Ranieri: ecco la sua soluzione

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, fa fronte all’emergenza in difesa schierando quattro centrali titolari

La Roma ospita l’Udinese all’Olimpico, dove negli ultimi anni ha sempre vinto anche con diversi gol di scarto. Per i giallorossi sarà dunque fondamentale ripetere le ottime prestazioni degli anni passati per non rischiare di perdere definitivamente il treno Champions.

La banda di Ranieri deve però fare i conti con una seria emergenza infortuni, che ha costretto il nuovo tecnico subentrato a Di Francesco a rimaneggiare il reparto difensivo, schierando ben 4 centrali a sostegno della porta difesa da Olsen, con Juan Jesus e Marcano improvvisati rispettivamente terzino sinistro e terzino destro, mentre Fazio e Manolas occuperanno le loro solite posizioni in mezzo.

Una scelta obbligata viste le assenze, tra gli altri, di Kolarov, Karsdorp e Santon, con il primo squalificato e gli altri due indisponibili per infortunio. In attesa di ritrovare il miglior Florenzi, Ranieri si reinventa la difesa, una scelta azzardata e inusuale, ma che potrebbe rivelarsi vincente. Per scoprirlo, basterà attendere il fischio d’inizio di Roma-Udinese.