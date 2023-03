Roma, emergenza per Mourinho

La Roma sta preparando le partite contro Sassuolo e, soprattutto, il ritorno contro la Real Sociedad e lo dovrà fare senza quattro giocatori

Lorenzo Pellegrini ha ricevuto 30 punti in testa, Belotti si è fratturato una mano e anche Llorente e Solbakken sono fuori. Quattro assenze importanti per Mourinho che non può ragionare sul turnover in vista di queste sfide importanti per i giallorossi.