Roma, con l’Europa League addio alla tournée americana in estate

Con la qualificazione al turno preliminare di Champions League, la Roma dovrà dire addio alla tournéè americana e al relativo incasso

Questa volta Pallotta dovrà aspettare molto più del previsto prima di rivedere la sua Roma. Domenica non ci sarà contro il Parma nell’ultimo atto del campionato e, molto probabilmente, salterà anche la tournée americana prevista in estate.

Manca l’ufficialità, ma a Trigoria stanno lavorando sul cambio di programma. E lo stanno facendo in funzione del piano che non prevede l’International Champions Cup, dove la Roma deve affrontare il Chivas Guadalajara, l’Arsenal e il Benfica. Non andare negli Usa vorrebbe dire rinunciare ai circa 2 milioni di euro che la Roma dovrebbe incassare come gettone di partecipazione. Ma con l’Europa League (certa) e la possibilità di giocare già il 25 luglio nei preliminari, è di fatto impossibile.