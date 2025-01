Roma, Farioli il successore di Ranieri? Il retroscena con Ghisolfi

Roma, Franceco Farioli è uno dei profili che piace alla dirigenza giallorossa per la prossima stagione: le parole di Ranieri e il retroscena con Ghisolfi

«Penso che è un allenatore giovane che sta facendo bene in una piazza difficile ed esigente come quella di Amsterdam, dell’Ajax…E aspetterà»: così ieri sera in conferenza stampa Claudio Ranieri ha parlato di Francesco Farioli nella conferenza stampa prima di AZ Alkmaar Roma. Il tecnico italiano è un profilo, come riportato da la Repubblica, che piace ai giallorossi per il prossimo anno.

Inoltre il quotidiano rivela un retroscena sulla scorsa estate quando Ghisolfi, prima di confermare De Rossi, aveva sondato il tecnico che poi si era accasato all’Ajax, primo allenatore italiano della loro storia. A giugno però potrebbe tornare un nome caldo.