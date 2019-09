Roma, Fazio: «Le nostre ambizioni sono alte, spero di rimanere qui a lungo»

Il difensore argentino Federico Fazio è il protagonista dell’intervista del matchday program della Roma. Le sue parole

Il difensore argentino Federico Fazio è il protagonista di Match Preview, consueta rubrica di Roma TV in vista della sfida contro il Lecce di domenica. Ecco le sue parole.

ROMA – «141 presenze? Non sapevo fossero così tante le partite! Mi trovo molto bene in questo Club e o ho detto sin dal primo giorno. Questa è la mia quarta stagione, ho firmato il rinnovo un mese fa e spero di rimanere a lungo».

ATALANTA – «Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni più chiare e se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata, ma è andata così. Giocare quattro partite in nove giorni è difficile, lo abbiamo pagato. Il fatto di incontrare una squadra molto fisica come l’Atalanta è stato ancora peggio. Sappiamo come giocano i nerazzurri, uno contro uno a tutto campo e fisicamente sono molto forti . Ma la partita contro l’Atalanta è passata e adesso dobbiamo pensare al futuro»

SMALLING – «Ha fatto una gran partita nonostante venisse da un periodo in cui era stato fermo. Sono certo che migliorerà ancora, a mano a mano che conoscerà i compagni e noi conosceremo lui. Non era facile contro l’Atalanta, ha retto l’urto fisico di una squadra molto forte. Insomma è stato all’altezza della situazione»

OBIETTIVI – «Fino alla prossima sosta avremo giocato nove partite tra campionato ed Europa. È mol​​​​​​​to importante allenarsi, mangiare e riposare bene. Ne mancano ancora tre di campionato e una di Europa League. Per me è fondamentale pensare ad una gara alla volta, partita dopo partita. La stagione è lunga, è importante vincere e anche abituarsi a vincere»