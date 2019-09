Roma femminile, Pipitone: «Finalmente scendiamo in campo»

Roma femminile, parla Rosaria Pipitone: il portiere giallorosso si racconta in vista della nuova stagione

Rosalia Pipitone si racconta ai microfoni di Roma Tv: «Le nostre nuove giocatrici si sono inserite benissimo, si sono amalgamate subito con il gruppo. Per me è una cosa fondamentale essere un gruppo unito e loro sono giocatrici di un certo livello con una qualità molto alta».

«Camelia Ceasar mi ha colpito molto. A livello calcistico per me un giorno sarà uno dei migliori portieri d’Italia. Finalmente scendiamo in campo, siamo prontissime per iniziare questa nuova avventura».