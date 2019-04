Roma-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Fiorentina highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri affrontano i viola guidati da Stefano Pioli. Roma settima in classifica con 47 punti e reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli; Fiorentina (38) proveniente dal pareggio interno col Torino. Nella sfida d’andata, giocata a Firenze a inizio novembre, le due squadre pareggiarono per 1-1. Adesso è di nuovo Roma contro Fiorentina: giallorossi per trovare punti Champions, viola senza più obiettivi. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

ROMA-FIORENTINA 0-1 – Al 12′ del primo tempo, German Pezzella segna dopo un calcio d’angolo ben tirato. È saltato altissimo ed ha colpito di testa la palla che trafigge il portiere. Il suo colpo di testa ha rimbalzato a terra ed è andato in rete colpendo il palo destro. Il portiere è rimasto impotente!

ROMA-FIORENTINA 1-1 – Al 14′ Nicolo Zaniolostacca bene e incorna di testa, il pallone bacia il palo ed entra in rete!

ROMA-FIORENTINA 1-2 – Al 6′ della ripresa, il pallone crambola fuori area sui piedi di Gerson che senza pensarci tanto spara un siluro all’angolino basso di sinistra. Pallone fuori dalla portata di Antonio Mirante!

ROMA-FIORENTINA 2-2 – Al 12′ del secondo tempo Diego Perotti controlla un cross arrivato sul limite dell’area e da qui lascia partire un missile che si infila in porta sulla destra!