Roma, Fonseca: «Carles Perez titolare? Non è il momento…» – VIDEO

Roma, Fonseca chiaro su Carles Perez: «Calcio italiano molto diverso dalla Liga, non è il momento per farlo giocare titolare»

Buone indicazioni dall’ultima uscita contro il Bologna, ma Carles Perez deve ancora aspettare per giocare la sua prima partita da titolare contro la Roma. Lo ha affermato, o almeno fatto capire, proprio Paulo Fonseca in conferenza stampa. Ancora troppo acerbo, lo spagnolo, per una partita di tale difficoltà come quella contro l’Atalanta.

«Devo essere onesto. Carles è entrato molto bene contro il Bologna. Sta capendo com’è il calcio qui. E’ veramente diverso da quello in Spagna. Penso che contro l’Atalanta sarà una partita molto particolare e non è, forse, il miglior momento per farlo giocare. E’ una grande responsabilità, non sarebbe facile giocare dall’inizio domani», le dichiarazioni dell’allenatore sullo spagnolo.