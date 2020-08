Roma, Fonseca: «Livello altissimo in serie A. Il gruppo si è unito»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco le sue dichiarazioni

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco le sue dichiarazioni sul campionato dei giallorossi e sul suo primo anno in Italia:

«Com’è andato il primo anno? Bene. Il calcio italiano è stato una grande sorpresa per me, ha un livello altissimo. Sapevo che le squadre fossero forti e organizzate, ma non si difendono soltanto. Il miglior marcatore d’Europa è stato Immobile, è un campionato offensivo. Il gruppo si è unito, abbiamo fatto un finale di campionato fantastico, pareggiando solo contro l’Inter nei minuti finali. Siamo in un buon momento, motivati».