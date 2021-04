Roma, Fonseca: «Partita bella, mi aspettavo di soffrire»

Paulo Fonseca ha parlato al termine di Sassuolo-Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 2-2 in casa del Sassuolo.

PRESTAZIONE – «Penso che da un punto di vista strategico abbiamo fatto una buona partita. È stata una sfida aperta, con occasioni da tutte e due le parti. Il Sassuolo è una squadra che vuole avere sempre l’iniziativa, ma abbiamo creato anche noi. Ma mi aspettavo di soffrire. La squadra oggi ha avuto un buon atteggiamento. Adesso pensiamo all’Ajax».

SMALLING – «Vediamo come starà in questa settimana. Sta recuperando bene, mi aspetto di averlo per l’Europa League».

AJAX – «Io ho scelto la migliore squadra per questa partita. Abbiamo tanti problemi, ma non ho pensato all’Ajax. Sarà una partita molto difficile, loro sono molto forti».