Roma, Fonseca: «Siamo migliorati. Così ho convinto Dzeko a restare»

L’allenatore della Roma Fonseca analizza la prestazione dei giallorossi contro il Basaksehir: «Meglio nella ripresa. Ecco cosa è cambiato dalla Lazio»

Paulo Fonseca è soddisfatto della prestazione offerta dalla Roma contro il Basaksehir. Il cammino in Europa League comincia al meglio: «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in fase offensiva, eravamo troppo lunghi. Nella ripresa invece abbiamo creato molte occasioni da gol. È stato anche molto importante non subire gol».

L’allenatore giallorosso continua: «Siamo migliorati molto dalla partita contro la Lazio. Dovevamo cambiare, essere più aggressivi e gestire meglio il pallone. La squadra sta imparando e io sono molto felice». Su Edin Dzeko: «Ho parlato con lui e l’ho convinto a restare. Gli ho detto che è importante per squadra e tifosi, ha capito quanto fosse importante rimanere», conclude Fonseca ai microfoni di Sky Sport.